Tahtalar tutuştu, itfaiye harekete geçti

Efeler ilçesinde metruk bir binanın içerisindeki tahtaların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde metruk bir binanın içersinde bulunan tahtaların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürldü.

Yangın, Efeler ilçesi Orta Mahalle 235 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerine bulunan metruk bina içerisindeki tahtalar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
