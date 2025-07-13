Aydın'da Maskeli Saldırgan Çocuğu Bıçakla Yaraladı, Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Pınarbaşı Mesire Alanı içerisinde bir çocuğu bıçakla başından ağır yaralayarak kayıplara karışan maskeli saldırgan polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu kız kardeşi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mesire Alanı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskesi taktığı iddia edilen bir şahıs, A.A. (16) isimli çocuğa henüz bilinmeyen bir nedenle saldırdı. Boğuşma esnasında çocuğu başından bıçakla ağır yaralayan şahıs olay yerinden hızla uzaklaşırken olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kız kardeşi ile birlikte yakalandı

Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi doğrultusunda yaptıkları araştırmada kar maskeli şahsı ve birlikte kaçtığı belirlenen kadın şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde kısa süre içerisinde kar maskeli şahıs E.Ç. ile kız kardeşi olduğu öğrenilen D.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN