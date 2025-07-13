Aydın'da Maskeli Saldırgan Çocuğu Bıçakla Yaraladı, Yakalandı

Aydın'da Maskeli Saldırgan Çocuğu Bıçakla Yaraladı, Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Pınarbaşı Mesire Alanı'nda 16 yaşındaki A.A.'ya bıçakla saldıran maskeli şahıs E.Ç. ve kız kardeşi D.Ç. gözaltına alındı. Olayda ağır yaralanan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Pınarbaşı Mesire Alanı içerisinde bir çocuğu bıçakla başından ağır yaralayarak kayıplara karışan maskeli saldırgan polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu kız kardeşi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mesire Alanı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskesi taktığı iddia edilen bir şahıs, A.A. (16) isimli çocuğa henüz bilinmeyen bir nedenle saldırdı. Boğuşma esnasında çocuğu başından bıçakla ağır yaralayan şahıs olay yerinden hızla uzaklaşırken olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kız kardeşi ile birlikte yakalandı

Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi doğrultusunda yaptıkları araştırmada kar maskeli şahsı ve birlikte kaçtığı belirlenen kadın şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde kısa süre içerisinde kar maskeli şahıs E.Ç. ile kız kardeşi olduğu öğrenilen D.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin süreci sabote etmeye, küçük hesap yapmaya hakkı yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?

"Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?"
AK Parti'den Pervin Buldan'ın 'Bu ittifak süreç ittifakı' sözlerine yanıt

DEM Parti'nin "Bu bir süreç ittifakı" sözlerine AK Parti'den ilk yanıt
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı

Günler sonra ortaya çıktı: Pezeşkiyan resmen ölümden dönmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor

Güzelliğiyle büyülüyor, koparması cüzdanı yakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.