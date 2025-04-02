Aydın'da Mahsur Kalan İki Kediye İtfaiye ve Polis Müdahale Etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde metruk binada mahsur kalan ve mahallelinin 'mırmır' ve 'kara' ismini verdikleri 2 Kedi, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Efeler ilçesi Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1617 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede bulunan ve uzun yıllardır metruk halde olan bir apartmandan 2 gündür kedi seslerinin geldiğini fark eden mahalle sakinleri, kedilerin çıkamadığını anlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar mahalle sakinleri 'mırmır' ve 'kara' adını verdikleri kedilere seslenerek çıkarmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce kedilerin koydukları merdiven aracılığıyla kendiliğinden çıkmasını bekledi, daha sonra ekipler, korkan ve geri kaçan kedilerin kurtarılması için balkondan apartmana girdi. Kısa süreli uğraşın ardından ekipler, kedileri dışarıya çıkarmayı başardı.

Ekiplere teşekkür eden mahalle sakinlerinden Tolga Güneş; "Mahallemizdeki eski binada iki gündür kedilerin mahsur kaldığını fark ettik. Acaba dün kendileri çıkabilir mi diye, olayın seyrini takip ettik. Fakat kedilerin çıkamadığını anlayınca bugün itfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye geldi, kedilerimizi çıkarttık. İnsanları, hayvanlara karşı duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Bu hayat hepimizin, bu hayatın içerisinde onar da var. Onları yok sayamayız. Her vicdan sahibi kişinin bu tip olaylar karşısında duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. - AYDIN