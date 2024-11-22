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Aydın'da Kuvvetli Yağışlar Evleri ve Yolları Su Bastı

Aydın'da Kuvvetli Yağışlar Evleri ve Yolları Su Bastı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok yol sular altında kaldı ve bazı evler suyla doldu. Vatandaşlar, yağışların her seferinde aynı sorunları yaşadıklarını dile getirerek çözüm bekliyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası yollar sular altında kalırken bazı evleri su bastı.

Aydın'da akşam saatlerinde başlayan yağış ilerleyen saatlerde hızını arttırdı. Kuvvetli rüzgar, gök gürültüsü ve yıldırımlar eşliğinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Evlerin balkonlarında bulunan giderler taştı. İncirliova ilçesinin Sandıklı Mahallesi'ndeki Acarlar yolunu su kapladı. Mahallede bazı evlerin avlusunu ve içini su bastı. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken yardıma koşan bir çekicinin sürücüsü kanala düştü. Sürücünün kanala düştüğünü gören çevredeki vatandaş, genci kurtarıp ilk müdahaleyi yaparak hayata döndürdü. Olay yerine sevk edilen ambulans, ölümden dönen genci hastaneye kaldırdı.

Evini su basan Fatma Özel, her yağış yağdığında aynı sıkıntıyı yaşadıklarını ve şuanda evinin mutfağına kadar her yeri su bastığını söyledi. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını isteyen Özel, oğlunun kanala düştüğünü ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Evi, traktörü sular içinde kalan ve evine ulaşımın imkansız hale geldiği Ali Yağbasan, son 5 yıldır her yağış etkili olduğunda nöbet tuttuklarını söyledi. Yağmur yağdığında tedirgin olduklarını kaydeden Yağbasan, "Sabaha kadar yağmur dininceye kadar uyumuyoruz. Elimizde kürek acaba nereyi kurtarırız. İşte komşunun evi suyun altında kaldı. İşte traktörüm suyun içinde. Arabam yine suyun içindeydi çektim. Yani bu kadar suyun içerisinde biz nasıl yaşayacağız. Oradan gidemeyiz. Bu taraftan gidemeyiz. Buradan da gidemeyiz. Nereye gideceğiz biz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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