Aydın'a kuvvetli fırtına uyarısı

Aydın'a kuvvetli fırtına uyarısı
Güncelleme:
Meteoroloji, yarın Aydın'da öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden kuvvetli fırtına beklediğini açıkladı. Kıyılarda fırtınanın hızı 80-90 km/sa ulaşabilir.

Aydın'da yarın öğlen saatlerinden sonra rüzgarı kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde beklenen rüzgarın, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Aydın il genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir" denildi. - AYDIN

- AYDIN
Haberler.com
