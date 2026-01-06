Aydın'a kuvvetli fırtına uyarısı

Aydın'da yarın öğlen saatlerinden sonra rüzgarı kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde beklenen rüzgarın, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Aydın il genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir" denildi. - AYDIN