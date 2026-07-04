Koçarlı'da 15 koyun evin bahçesinden çalındı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir evin bahçesinden çalınan 15 koyundan 8'i kısa sürede bulunup sahibine teslim edildi.

Olay, Koçarlı ilçesi Güdüşlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir evin bahçesindeki 15 koyun çalındı. Durumu fark eden koyunların sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını aynı mahallede ikamet eden M.M. (35) isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Çalınan hayvanlardan 8'i bulunarak sahibine teslim edilirken, diğer koyunların bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yakalanan şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı