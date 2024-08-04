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Aydın'da Köprü Üzerindeki Demir ve Sayaçları Çalan Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde köprü üzerinde bulunan 3 metrelik koruma demiri ve 20 adet sayaç çalan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan detaylı araştırma sonucu şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde köprü üzerinde bulunan 3 metrelik koruma demiri ve 20 adet sayaç çalan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Bozdoğan ilçesi Olukbaşı Mahallesi ve Yazıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Olukbaşı Mahallesi'nde farklı tarihlerde toplam 20 adet sayaç ile Yazıkent Mahallesi'ndeki bir köprünün üzerindeki 3 metrelik koruma demirini çaldı. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı araştırma sonucu sayaç ve koruma demirinin O.Ç. isimli şüpheli şahıs tarafından çalındığı tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, O.Ç.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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