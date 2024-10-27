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Aydın'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: Bir Ölü

Aydın'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: Bir Ölü
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobilin ağaca çarpması sonucu yolcu konumundaki Tezcan Karaburun hayatını kaybetti. Sürücü hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada yolcu konumundaki Tezcan Karaburun (59) hayatını kaybetti.

Kaza, Bozdoğan ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.K. idaresindeki 09 H 7305 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta yolcu konumunda bulunan 59 yaşındaki Tezcan Karaburun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan araç sürücüsü İ.K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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