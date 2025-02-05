Aydın'da Kişilere Yönelik Suçlarda Artış, Mal Varlığına Karşı Suçlarda Azalma

Aydın'da Ocak ayında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 2 oranında artış yaşandığını açıklayan Aydın Valiliği, Ocak 2025 içerisinde meydana gelen bin 37 olayın yüzde 96,3'ünün aydınlatıldığını açıkladı.

Aydın Valiliği, Aydın'ın 2025 Ocak ayı 'suç raporu'nu yayımladı. Yayınlanan verilere göre Aydın'da kasten öldürme, yaralama, cinsel taciz, tehdit gibi kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 2 oranında artış meydana gelirken, hırsızlık, dolandırıcılık, gasp gibi mal varlığına karşı işlenen suçlar da yüzde 8,7 oranında azaldı.

2024 Ocak ayında kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında toplam bin 14 olay meydana gelirken, 2025 Ocak ayında yüzde 2 oranında artış yaşanarak bin 37 olay meydana geldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre olayların aydınlatma oranı yüzde 2,5 artarken, 2025 Ocak ayında meydana gelen bin 37 olayın yüzde 96,3'ü aydınlatıldı.

2024 Ocak ayında mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında toplam 416 olay meydana gelirken, 2025 Ocak ayında yüzde 8,7 oranında azalma yaşanarak 388 olay meydana geldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre olayların aydınlatılma oranı yüzde 9,3 artarken, 2025 Ocak ayında meydana gelen 388 olayın yüzde 46,6'sı aydınlatıldı.

1 ayda 345 aranan şahıs yakalandı

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hakkında hapis cezası bulunan 345 kişi yakalanırken, ifadeye yönelik aranması olan bin 40 kişi hakkında da işlem yapıldı. Yakalanan şahısların 65'inin hırsızlık, 5'in gasp, 22'sinin dolandırıcılık, 6'sının kasten öldürme, 13'ünün cinsel suçlar, 6'sının terör, 65'inin narkotik, 12'sinin kaçakçılık ve organize suçlar, 10'unun siber, 181'inin ise diğer suçlardan arandığı tespit edildi. Ruhsatsız silah taşıma ve silah kaçakçılığı kapsamında yapılan operasyonlarda ise 36 tabanca, 24 kurusıkı tabanca, 31 av tüfeği olmak üzere 91 adet silah ele geçirildi, 95 kişi hakkında işlem yapıldı.

2 milyon TL mal değerinde mal varlığına el konuldu

Organize suçlarla mücadele çerçevesinde de il genelinde 6 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 2 milyon TL maddi değeri bulunan mal varlığına el konuldu.

Siber suçlarla mücadele kapsamında Ocak ayında gerçekleştirilen sanal devriyelerde 17 asayiş, 17 terör, 34 güvenlik, 19 siber, 1 kaçakçılık, 112 diğer olmak üzere toplam 210 suç unsuru hesap tespit edildi. Terörle ilgili paylaşımlarda bulunan 17 kişiden 1'i gözaltına alındı. Bilişim suçları, dolandırıcılık, yasa dışı bahis konularında ise 6 operasyon düzenlenirken 6 kişi gözaltına alındı. Çevrimiçi çocuk istismarına yönelik yapılan incelemeler kapsamında da 17 operasyon yapıldı, 14 kişi gözaltına alındı. - AYDIN