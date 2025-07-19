Aydın'da Kayıp Genç Kız Yaralı Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde evden kaçan genç kız, yol kenarında bir ağacın altında yaralı halde bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Muğla Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen N.Y. (23), sabah saatlerinde evden kaçtı. Hayatından endişe eden ailesi durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Genç kızın bulunması için ekipler çalışma gerçekleştirirken, saat 16.00 sıralarında Muğla Bulvarı üzerinde yol kenarında bir kadının yattığı ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, genç kızın karnından yaralanmış halde olduğunu ve kayıp olarak aranan N.Y. olduğunu tespit etti. Yaralı halde bulunan genç kız, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca olay yerinde bıçak bulan ekipler, bıçağı muhafaza altına aldı. Bilinci açık olduğu öğrenilen genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN