Kavşak içindeki kazada sürücü yaralandı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyrukları oluştu ve sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kavşak içinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, İstasyon Bulvarı ile Körfez Caddesi kesişiminde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 FH 670 plakalı otomobil ile 48 ST 007 plakalı motosiklet kavşak içinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, ambulans ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
