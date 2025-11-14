Aydın'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, kasten öldürme suçundan aranan bir şahsı operasyonla yakalayarak adliyeye sevk etti. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, 'kasten öldürme' suçundan arama kaydı bulunan 1 kişi düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa