Aydın'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kasten öldürme suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.S. (57) jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 'Kasten öldürme' suçundan hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Kasten Öldürme" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. (57) isimli şüpheli şahıs Bozdoğan ilçesi Kakkalan Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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