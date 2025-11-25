Aydın'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelleri açılan stantta vatandaşları bilgilendirdi.

Jandarma ekipleri tarafından 25 Kasım 2025 günü Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde Aydın Kent Meydanı'nda farkındalık oluşturmak amacıyla stant açılarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında vatandaşlara, 6284 sayılı Kanun çerçevesindeki koruyucu ve önleyici tedbirler, Şiddet türleri ve başvuru mekanizmaları, Kadınların acil durum erişim hakları konularında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte, KADES uygulamasının önemi vurgulanarak; uygulamanın kadınların hayatını kurtarabilecek bir güvenlik mekanizması olduğuna dikkat çekilerek, "Şiddete Sıfır Tolerans", "KADES Bir Tık Uzağında", "Güvende Ol, Yalnız Değilsin", "Sevgi Yaşatır" temaları ön plana çıkarıldı. Kurumlar arası dayanışmanın kadına yönelik şiddetle mücadelede taşıdığı kritik rol vurgulanırken, farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli hediyeler verildi, broşür dağıtıldı ve pankart açıldı. - AYDIN