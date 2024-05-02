Aydın'da Kaçakçılık Operasyonu: 200 Bin TL Değerinde Cep Telefonu ve Akıllı Saat Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işyerine yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan gümrük kaçağı 4 adet cep telefonu ile 1 adet akıllı saat ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işyerine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda E.Ö. isimli şüpheli yakalanırken, işyerinde yapılan aramada 4 adet gümrük kaçağı android cep telefonu, 10 adet gümrük kaçağı airpods kulaklık, 1 adet gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan E.Ö. hakkında yasal işlembaşlatıldı. - AYDIN