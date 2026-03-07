Durdurulan araçtan kaçak tütün çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde durdurulan bir araçtan 3 bin 600 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince Efeler ilçesinde bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde 3 bin 600 adet doldurulmuş makaron, 1 adet sigara sarma makinası ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç. ve R.K. isimli şahıslar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele

Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı