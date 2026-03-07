Haberler

Durdurulan araçtan kaçak tütün çıktı

Durdurulan araçtan kaçak tütün çıktı
Efeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 bin 600 adet dolu makaron ve bir sigara sarma makinesi ele geçirildi. İki şahıs hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde durdurulan bir araçtan 3 bin 600 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince Efeler ilçesinde bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde 3 bin 600 adet doldurulmuş makaron, 1 adet sigara sarma makinası ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç. ve R.K. isimli şahıslar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele

Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
