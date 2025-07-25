Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu: 13 Bin 680 Makaron Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu: 13 Bin 680 Makaron Ele Geçirildi
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yaptığı operasyonda bir iş yerinde 13 bin 680 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aydın'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir iş yerinde yapılan aramada 13 bin 680 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi. İşyeri içerisinde yapılan aramalarda, kısmen paketlenmiş halde toplam 13 bin 680 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi A.E. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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