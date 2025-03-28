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Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 400 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 400 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri toplamda 400 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 adet elektronik sigara ele geçirdi. S.Y. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda 400 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında Zafer Mahalllesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Düzenelenen operasyonda evde yapılan aramalarda; 400 paket gümrük kaçağı sigara, 20 adet vozol elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.Y. isimli şahıs hakkında Şube Müdürlüğümü tarafından 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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