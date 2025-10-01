Haberler

Aydın'da Kaçak İçki Operasyonu: Çok Miktarda Alkol Ele Geçirildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak içki imalatı yapan üç kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak alkol ve alkol üretimi için gerekli ekipmanlar ele geçirildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok miktarda kaçak içki ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak/sahte alkol imalatı ve satışına yönelik çalışma yapıldı. Akçay Mahallesi'nde kaçak alkol ürettiği tespit edilen 3 şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada,45 litre etil alkol, 18 adet şişe içerisinde 18 litre içki, 93 adet şişe içerisinde 215 litre içki, 7 adet şişe içerisinde 5.50 litre içki, 8 adet şişe içerisinde 11 litre içki, 2 adet şişe içerisinde 3 litre içki, 32 adet şişe içerisinde 16 litre çeşitli türlerde içki ele geçirildi. Ayrıca 23 adet alkol yapım kiti, 1 adet damıtma kovası ve 8 adet aparatı, 1 adet şişe kapaklama aparatı, 2 adet boş şişe temizleme fırçası ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
