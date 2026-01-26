Haberler

Aydın'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu
Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silah ve 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki ayrı adreste yapılan aramada, ayrıca uyuşturucu tohumu ve fişekler de bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Aydın ili Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde bulunan şahısların uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile ruhsatsız silah bulundurduğu belirlendi. Umurlu Mahallesi'nde bulunan iki ayrı adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda; 300 gram kubar esrar maddesi, 6 gram esrar tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet 9 mm tabanca fişeği, 18 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar, adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
