Aydın'da Jandarmadan Şok Trafik Uygulaması: 3 Araç Men Edildi

Aydın'da Jandarmadan Şok Trafik Uygulaması: 3 Araç Men Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında 3 araç trafikten men edilirken, 8 sürücüye toplamda 22 bin 088 TL ceza kesildi. Uygulama, suçun önlenmesi ve vatandaşların güvenliği amacıyla yapıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada 3 araç trafikten men edilirken, 8 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Asayiş Timleri ve Trafik Timleri tarafından Altıntaş ve Örentaht Mahallelerinde şok uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada, 48 araç ve 141 şahsın sorgusu yapıldı. Uygulamada 3 araç trafikten men edilirken, 1 haciz yakalamalı araç yakalandı ve 8 sürücüye toplam 22 bin 088 TL trafik idari para cezası işlemi uygulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerine devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin

ABD vatandaşlarını açık açık uyardı: O ülkeye seyahat etmeyin
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Sahra Işık ve İdris Aybirdi çiftinin ilk çocukları dünyaya geldi

Terapiyle kurtardıkları evlilik, bebekle taçlandı
Sahipsizler'de tartışmalı sahne

Sahipsizler'de tartışmalı yatak sahnesi
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.