Aydın'da Jandarmadan Şok Trafik Uygulaması: 3 Araç Men Edildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada 3 araç trafikten men edilirken, 8 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Asayiş Timleri ve Trafik Timleri tarafından Altıntaş ve Örentaht Mahallelerinde şok uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada, 48 araç ve 141 şahsın sorgusu yapıldı. Uygulamada 3 araç trafikten men edilirken, 1 haciz yakalamalı araç yakalandı ve 8 sürücüye toplam 22 bin 088 TL trafik idari para cezası işlemi uygulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerine devam edeceği öğrenildi. - AYDIN