Aydın'da Jandarma, Mahalle İşletmelerinde Denetim Gerçekleştiriyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahallelerdeki işletmelerde denetimlerini sürdürüyor.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla Işıklı, Kuyulu, Kardeşköy, Kadıköy, Kızılcaköy, Kocagür, İmamköy, Savrandere, Çiftlik, Dalama, Dereköy, Yeniköy, Karahayıt, Kozalaklı, Alanlı, Gödrenli, Kırıklar ve Kuloğulları Mahallelerinde umuma açık yerlerin denetim faaliyetleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde 39 kahvehane, 9 alkollü restoran, 8 lokanta kontrol edilirken, 1554 şahıs sorgulandı. - AYDIN