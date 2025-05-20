Aydın'da Jandarma, Mahalle İşletmelerinde Denetim Gerçekleştiriyor

Aydın'da Jandarma, Mahalle İşletmelerinde Denetim Gerçekleştiriyor
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Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla çeşitli mahallelerde umuma açık yerlerin denetimini yaptı. Denetimler sırasında 39 kahvehane, 9 alkollü restoran ve 8 lokanta kontrol edilirken, toplamda 1554 şahıs sorgulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahallelerdeki işletmelerde denetimlerini sürdürüyor.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla Işıklı, Kuyulu, Kardeşköy, Kadıköy, Kızılcaköy, Kocagür, İmamköy, Savrandere, Çiftlik, Dalama, Dereköy, Yeniköy, Karahayıt, Kozalaklı, Alanlı, Gödrenli, Kırıklar ve Kuloğulları Mahallelerinde umuma açık yerlerin denetim faaliyetleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde 39 kahvehane, 9 alkollü restoran, 8 lokanta kontrol edilirken, 1554 şahıs sorgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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