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Aydın'da Jandarma Ekipleri Vatandaşlara Traktör Güvenliği Eğitimi Verdi

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Aydın'da eğitimlerine devam eden jandarma ekipleri, Efeler, Köşk, ve Karpuzlu ilçelerinde 103 vatandaşa traktör devrilmelerinden korunmanın yolları ve ROPS sistemini anlattı. Ayrıca motosiklet kullanımıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Aydın'da eğitimlerine devam eden jandarma ekipleri, Efeler, Köşk, ve Karpuzlu ilçelerinde 103 vatandaşa traktör devrilmelerinden korunmanın yolları ve ROPS sistemini anlattı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen eğitim ve bilgilendirme çalışmaları hız kesmiyor. Bu çerçevede Efeler, Karpuzlu ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, Efeler ilçesi Kadıköy Mahallesi, Karpuzlu ilçesi Ömerler Mahallesi ve Köşk ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde toplam 103 vatandaşı bilgilendirdi. Traktör kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerin neden olduğu sonuçlardan korumayı amaçlayan ROPS (Rollover Protection System) sistemi ile traktörlerin gece, gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba takılması konularında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca "Kaskımla Güvendeyim" projesi kapsamında da motosiklet kullanımı ile ilgili kask takılmasının önemi, motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi alınması ve hız kuralları konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Karpuzlu Jandarma 3-sayfa Efeler Köşk 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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