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Aydın'da Jandarma'dan Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği

Aydın'da Jandarma'dan Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde düzenlediği etkinlikle Kuyucak ilçesindeki öğrencilerle bir araya geldi ve kız çocuklarının başarılarını kutladı.

Aydın'da Jandarma ekipleri 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde düzenlediği etkinlikle öğrenciler ile bir araya geldi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca Kuyucak ilçesi Çobanisa İlkokulunda "Her kız çocuğu başarılarıyla kendi hikayesini yazma gücüne sahiptir" afişi hazırlayarak okul panosuna astı. Jandarmanın daima kızların yanında ve destekçisi olduğu belirtilen etkinlikte kız öğrencilerin 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü kutlanarak çeşitli hediyeler takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Etkinlik Jandarma Kuyucak 3-sayfa Eğitim Yaşam Çocuk Dünya

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