Aydın'da İncir Hırsızları Yakalandı

Aydın'da incir bahçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İncir sezonunun başlaması ile birlikte üreticilerin hasat telaşı devam ederken, incir hırsızları da bahçelere dadandı. İncir üreticileri kendi imkanlarıyla hırsızlara karşı tedbir alırken, jandarma ekipleri de sık sık devriye geziyor. Bu çerçevede İlçe Jandarma Komutanlıklarınca tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik düzenlenen devriye faaliyetleri esnasında Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde bir sahsa ait incir bahçesinde Y.Y. ve E.E. isimli şüpheliler çaldıkları 10 kilogram incir ile suçüstü yakalanmıştır. Germencik ilçesi Alangülü Mahallesi'nde de S.B., Hıdırbeyli Mahallesi'nde S.G. isimli şüpheliler incir bahçesinden çaldıkları toplam 50 kilogram incir ile suçüstü yakalandı. Nazilli ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde ise bir şahsın incir bahçesinden 20 kilogram incir çalan M.T. isimli şüpheli yapılan araştırma sonucu yakalandı. Meydana gelen 4 hırsızlık olayında ele geçirilen incirler bahçe sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN