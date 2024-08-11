Üye Girişi
Haberler

Aydın'da İncir Hırsızları Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da incir bahçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da incir bahçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İncir sezonunun başlaması ile birlikte üreticilerin hasat telaşı devam ederken, incir hırsızları da bahçelere dadandı. İncir üreticileri kendi imkanlarıyla hırsızlara karşı tedbir alırken, jandarma ekipleri de sık sık devriye geziyor. Bu çerçevede İlçe Jandarma Komutanlıklarınca tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik düzenlenen devriye faaliyetleri esnasında Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde bir sahsa ait incir bahçesinde Y.Y. ve E.E. isimli şüpheliler çaldıkları 10 kilogram incir ile suçüstü yakalanmıştır. Germencik ilçesi Alangülü Mahallesi'nde de S.B., Hıdırbeyli Mahallesi'nde S.G. isimli şüpheliler incir bahçesinden çaldıkları toplam 50 kilogram incir ile suçüstü yakalandı. Nazilli ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde ise bir şahsın incir bahçesinden 20 kilogram incir çalan M.T. isimli şüpheli yapılan araştırma sonucu yakalandı. Meydana gelen 4 hırsızlık olayında ele geçirilen incirler bahçe sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bahçe Tarım Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Resmi Gazete bugün (11 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef Nigar eleme adayı mı? 10 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Nafia Kuş Aydın kimdir? Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu! Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Ağustos Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Oğuzhan Alpdoğan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagramı neden kapatıldı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaç tane madalya kazandı? Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye kaçıncı sırada? FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı yayın! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç özeti! MASTERCHEF KEŞKEK TARİFİ | Keşkek tarifi nedir, malzemeleri neler? Keşkek hangi yöreye ait? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç kadrosunda kimler var? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki! INSTAGRAM AÇILIYOR MU? Instagram ne zaman, saat kaçta açılır? Instagram'a ne zaman girilecek? INSTAGRAM AÇILIYOR SON DAKİKA! Instagram saat kaçta açılıyor, erişim engeli kalktı mı? Instagram bugün açılacak mı? INSTAGRAM YASAĞI KALKTI MI? Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? INSTAGRAM BUGÜN (10 AĞUSTOS) AÇILIYOR MU? Instagram saat kaçta, ne zaman açılacak? Türkiye-Brezilya maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Türkiye-Brezilya voleybol maç sonucu! Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kaçıncı oldu? A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Olimpiyat Oyunları sıralaması!
title