Aydın'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan arandığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorgulamada, şahsın söz konusu suçtan aranma kaydının bulunduğu ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN