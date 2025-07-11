Aydın'da Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkıyor

Aydın'da Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkıyor
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Meteoroloji, 12 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren Aydın'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların güneş çarpmasından korunmak için dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Aydın'da Cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 12 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren artacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normallerinin kuzey kesimlerde 2 ila 3 güney kesimlerde 4 ila 5 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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