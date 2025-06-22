Aparmanın 3'üncü katından kendini boşluğa bırakan genç kız hayatını kaybetti

Aparmanın 3'üncü katından kendini boşluğa bırakan genç kız hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde 17 yaşındaki Z.N.A., bilinmeyen bir sebepten bunalıma girerek apartmanın 3. katından kendini boşluğa bıraktı. Hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın 3. katından kendini boşluğa bırakan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 21 Haziran Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdiği öğrenilen Z.N.A. (17), apartmanın 3. katındaki evin balkonuna çıkarak kendini aşağıya sarkıttı. Kızın balkonda tehlikeli hareketler yaptığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevre sakinlerinin ikna etmeye çalıştığı Z.N.A. birden kendini boşluğa bıraktı. Genç kızın apartmanın 3. katından kendini boşluğa bıraktığı anlar kameraya yansırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kıza ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Z.N.A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İran'dan misilleme! Hayfa ve Tel Aviv'de büyük patlamalar yaşandı

İran'dan ABD saldırısına misilleme! Bölgede büyük patlamalar yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama: İran şimdi barış yapmak zorunda

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Bir tehdit daha savurdu
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı

Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.