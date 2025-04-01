Trump'tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi

"Gerçek acı henüz gelmedi"
Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak

Volkan Konak'ın ailesi harekete geçti! Suç duyurusunda bulunacaklar
PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü

Abdullah Öcalan'a İmralı'da dikkat çeken ziyaret
Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

Özel'in "İBB'ye kayyum yapmak istediler" dediği isimden yanıt geldi

Aydın'da Fırtına Ağaçları Devirdi, Hayatı Olumsuz Etkiledi

Aydın'da Fırtına Ağaçları Devirdi, Hayatı Olumsuz Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, trafik aksadı. Meteoroloji uyarısının ardından yaşanan fırtına il merkezinde ve çevresinde maddi hasara yol açtı, ancak yaralanma olmadı.

Aydın'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, trafikte aksamalar yaşandı.

Meteorolojinin fırtına ve sağanak yağış uyarısının ardından Aydın'da kuvvetli rüzgar etkili oldu. Zaman zaman kuvvetli rüzgar fırtınaya dönüşürken, il merkezi ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi. Ata, Yedi Eylül, Ilıcabaşı Umurlu, Güzelhisar ve birçok mahallelerde bazı ağaçlar devrilirken, bazı evlerin çatıları da uçtu. Yarım saat süren fırtına sonrası polis ve itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. İlk belirlemelere göre, ağaç devrilmeleri sonrası bazı araçlarda ve evlerde maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir kişi yaralanmadı. Ekiplerin olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmaları sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.