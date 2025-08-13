Aydın'da Epilepsi Hastası Gençten Haber Alınamıyor

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde öğle saatlerinde gölete gideceğini söyleyerek evden çıkan 27 yaşındaki Sezai Canal'dan saatlerdir haber alınamıyor. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen gencin terlikleri gölet kenarında bulunurken, ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Karpuzlu ilçesi Şenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sezai Canal (27), öğle saatlerinde Şenköy Baraj Göleti'ne gideceğini söyeleyerek evden çıktı. Havanın kararmasıyla birlikte eve geri dönmeyen Canal'ı merak eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa ürede bölgeye gelen ekipler, gölet çevresinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda Canal'ın gölet kenarında terlikleri bulundu. Gencin bulunması için bölgede arama kurtarma çalışması başlatılırken, epilepsi hastası olduğu öğrenilen gencin, gölete düşmüş olma ihitmaline karşı da bölgeye dalgıç ekipleri sevk edildi. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan gencin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN