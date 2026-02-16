Haberler

Aydın'da 146 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da 146 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da emniyet ekipleri tarafından bir haftalık süreçte yapılan çalışmalarda, 30 bin 846 şahıs sorgulanırken, 146 aranan şahıs yakalandı ve 68 şahıs tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu ve silah ele geçirildi, trafik denetimlerinde ise 4 bin 760 sürücüye ceza kesildi.

Aydın'da emniyet ekipleri tarafından bir haftalık süreçte yapılan çalışmalarda 30 bin 846 şahıs sorgulanırken, 146 aranan şahıs yakalandı, 68 şahıs tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 09 Şubat 2026 - 15 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 30 bin 846 şahıs sorgulanırken, 146 aranan şahıs yakalandı, 68 şahıs tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 35 hırsızlık olayı aydınlatılırken, siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 66 şahsa adli işlem yapıldı. 1443 gram uyuşturucu madde, 11 adet sentetik ecza, 6 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet Av Tüfeği-Pompalı Tüfek, 70 adet fişek ele geçirildi. Çalışmalarda 17 bin 412 araç ve motosiklet sorgulanırken, 136 araç trafikten men edildi,

4 bin 760 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

2 kadın polisi, kalabalık grubun elinden binbir güçlükle aldılar
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif

2016'da boşanmışlardı, şampiyon kalecinin eşine ahlaksız teklif
Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı
Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!