Aydın'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrolü sırasında, dur ihtarına uymayan kapalı kasa panelvan araçta 27 düzensiz göçmen yakalandı. Araçta şişme bot ve ekipmanları bulundu, göçmenlere 1 milyon TL'ye yakın ceza kesildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarmanın ihtarına uymayıp takip sonucu yakalanan araçta 27 düzensiz göçmen çıktı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ile GKİT Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişeleri mevkiinde yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Dur ihtarına uymayarak kaçan kapalı kasa panelvan araç, Germencik-Söke bağlantı yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Araçta yapılan kontrollerde, koltukları sökülmüş halde toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Araçta yapılan aramalarda şişme bot, bot motoru, bot ekipmanları ve benzin ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, aracın bir rent a car firmasından kiralandığı ve organizatör konumundaki M.M. tarafından kullanıldığı belirlendi. Şüpheli şahıs, 02 Şubat 2026 tarihinde İzmir ilinde yakalanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Araç hakkında el koyma işlemi uygulanarak trafikten men edildi, düzensiz göçmenler hakkında toplam 1 milyon 031 bin 025 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

