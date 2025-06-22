Aydın'da Dolandırıcılık Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Dolandırıcılık Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Didim'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak hazine arazileri satışı ve çeşitli vaatlerle dolandırıcılık yapan iki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak hazine arazilerinin satışları yapacakları, adli sicil kayıtlarını sildirecekleri ve trafikte geçiş üstünlüğü sağlayacakları gibi vaatlerde bulunarak haksız kazanç elde eden 2 şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalanırken, çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak hazine arazilerinin satışları yapacakları, adli sicil kayıtlarını sildirecekleri, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayacakları gibi vaatlerde bulunarak haksız kazanç elde eden şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu A.D ve N.D isimli şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ajandalar ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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