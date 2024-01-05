Aydın'da doktor ve 8 kişi reçetelerde usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aralarında bir doktorun da bulunduğu 9 kişi reçetelerde usulsüzlük yapıldığı iddiası ile Jandarma tarafından yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli Beyin Cerrahı Opr. Dr. R.Ü.G'nin reçetelerde usulsüzlük yaptığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı. Doktor ve bağlantılı olduğu şahısları bir süre teknik takibe alan jandarma ekipleri şüpheli şahıslar hakkında delilleri toplayınca operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor R.Ü.G. ve bağlantılı olduğu 8 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN