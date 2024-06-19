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Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı

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Aydın'ın Söke ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan bir yakınını ziyarete giden ve aranan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanınca aynı cezaevine "Hükümlü" olarak girdi.

Aydın'ın Söke ilçesindeki cezaevinde tutuklu bir yakınını ziyarete gelen şahsın araması olduğu ortaya çıkınca tutuklandı. Şüpheli, ziyaretçi olarak geldiği cezaevinde hapsi boyladı.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

S.K isimli bir şahış, Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan bir yakınını ziyarete geldi. S.K'nın yapılan kontrollerinde ise aranması olduğu ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

ZİYARETÇİ OLARAK GİRDİĞİ CEZAEVİNDEN BİR DAHA ÇIKAMADI

"Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" gibi suçları işlediği belirlenen şüpheli, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Aydın Söke Cezaevi Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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