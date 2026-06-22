Haberler

Aydın'da aranan 43 şahıs yakalandı

Aydın'da aranan 43 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da 18-20 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen Çember-129 operasyonunda, aranan 43 kişi yakalandı. Operasyonda hırsızlık, uyuşturucu, yağma ve cinsel suçlar gibi çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalandığı belirtildi.

Aydın'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik 18-20 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen Çember-129 operasyonunda 43 kişi yakalandı.

İl genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyona 80 ekip ve 236 personel katıldı. Operasyon kapsamında yakalanan şahıslardan 7'sinin 0-2 yıl, 13'ünün 2-5 yıl, 3'ünün 5-10 yıl, 1'inin 10-20 yıl ve 1'inin ise 20 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Yakalanan şahısların suç dağılımında ise hırsızlık suçundan 7, uyuşturucu suçlarından 3, yağma suçundan 2, yaralama suçundan 3, tehdit suçundan 3 ve cinsel suçlardan 1 kişinin bulunduğu belirlendi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 6 kişi ile ifadeye yönelik aranan 18 kişi de operasyon kapsamında yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! AK Parti'ye katılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza

Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları gönderen sanığa 7 yıl 20 gün hapis cezası

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden sanığa hapis cezası
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru

Cinayet sonrası ilk yüzleşme! Duruşmada Aleyna'yı zora sokan soru
Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 214'e yükseldi

Ülke dev bir mezarlığa döndü! Virüsün bilançosu korkunç boyutlarda
Mardin'de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Yaşlı kadın ölüme böyle gitti
Galatasaray'a Singo şoku! Aylarca yok

Korkulan oldu!

Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

Yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti