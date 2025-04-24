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Aydın'da Çatıda Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

Aydın'da Çatıda Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin çatısında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin çatısının duvarında mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle düşmeden kurtarıldı.

Olay, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi 2286 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evin çatısında yavru kedi sesi duyan vatandaşlar, çatıya çıkarak kontrol etti. Gelen sesi takip eden ev sahibi vatandaş, yavru kedinin çatının kenar bölümünde duvarın üzerinde mahsur kaldığını fark ederken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yavru kedinin çatıdan düşmemesi için dikkatlice çalışan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yavru kedi, ağ marifetiyle güvenli bir şekilde kurtarıldı. Apartman sakinleri ise güvenle kurtarılan yavru kedi için ekiplere teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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