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Aydın'da çalıntı otomobil İzmir'de yakalandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde vefat eden bir kişiye ait otomobili çalan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından çaldıkları araçla birlikte İzmir'de yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde vefat eden bir kişiye ait otomobili çalan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından çaldıkları araçla birlikte İzmir'de yakalandı.

Olay, Ömerbeyli Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede vefat eden bir şahsa ait otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan geniş çaplı araştırmalar sonucunda otomobilin R.T., R.A. ve B.G. isimli şüpheli şahıslar tarafından çalındığı tespit edildi. Şahısların izini süren jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisi 3 şahsı İzmir'in Selçuk ilçesinde çaldıkları otomobil ile birlikte yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken, çalıntı otomobil de muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Germencik Jandarma İzmir Aydın İzmir Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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