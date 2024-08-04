Aydın'da Bulunan Büyükbaş Hayvanlar Sahiplerine Teslim Edildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan ve sahiplerinin Denizli'nin Babadağ ilçesinde olduğu tespit edilen 8 büyükbaş hayvani sahiplerine teslim edildi.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen devriye esnasında 8 adet küpesiz ve sahipsiz büyükbaş hayvan tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı arama ve araştırma sonucu hayvanların Denizli'nin Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesi'ndeki 4 şahsa ait olduğu tespit edildi. Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından hayvanlar sahiplerine teslim edildi. - AYDIN