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Anne ve iki çocuğunun acı sonu! Cansız bedenlerini işten eve gelen baba buldu

3. Sayfa Haberleri

Anne ve iki çocuğunun acı sonu! Cansız bedenlerini işten eve gelen baba buldu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir anne ve iki çocuğu, ilk belirlemelere göre evin odasında çıkan yangın sonrası dumandan zehirlenmiş halde ölü olarak bulundu.

Yenice Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Yüksel Kılınç gece çalışmak için fırına gitti. Öğle saatlerinde eve gelen Yüksel Kılınç, eve girdiğinde karısı Gamze Kılınç (23), oğlu Özcan Alkan Kılınç (6) ve kızı Zübeyde Ayla Kılınç'ı yangın çıkan odada yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Aydın'da bir anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

EKİPLER CANSIZ BEDENLERİNİ BULDU

Babanın yardım çağrısı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'da bir anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

ODADA YANGIN ÇIKMIŞ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, anne ve iki çocuğunun odada çıkan yangın sonrası karbonmonoksit zehirlenmesi ile hayatlarını kaybettiği üzerinde durulurken, olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürüyor.

Aydın'da bir anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Olay yerine gelen ailenin yakınları ve mahalle sakinleri ise büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karacasu Aydın 3. Sayfa Haberler

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