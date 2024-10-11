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Aydın'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Aydın'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay sonrasında yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı içerisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde Y.D.G ve E.K. isimli şahıslar arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.K. vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri E.K.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan E.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri de olayın ardından kaçan Y.D.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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