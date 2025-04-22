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Aydın'da Bakıcı Kadın, Bebeklere Uyguladığı Şiddetten Tutuklandı

Aydın'da Bakıcı Kadın, Bebeklere Uyguladığı Şiddetten Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir buçuk yaşındaki bebeğe şiddet uyguladığı güvenlik kameralarına yansıyan bakıcı kadın, aile tarafından şikayet edilince gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir buçuk yaşındaki bebeğe uyguladığı şiddet eve yerleştirilen güvenlik kamerasına yansıyan ve ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan bakıcı kadın, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan O.Ö.K. ve M.K. çifti bir buçuk yaşındaki kız bebekleri R.K.'ye bakıcı bulmak için 4 ay önce ilan verdi. İlan üzerine başvuruda bulunup işe başlayan H.K., bebeğe bakmaya başladı. Aile, bir süre sonra bebeklerinin davranışlarında saldırgan tavır, geceleri sabahlara kadar süren ağlama krizi ve vücudunun çeşitli yerlerindeki morartılar görülmesi üzerine eve güvenlik kamerası yerleştirdi. Kameranın yerleştirildiği ilk gün, bakıcının bebeğe şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Güvenlik görüntülerinde, bakıcının bir buçuk yaşındaki bebeğe sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı anlar yansıdı. Görüntüleri izleyen aile, emniyete gidip bakıcıdan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından H.K., polis tarafından gözaltına alındı.

Tutuklandı

Bakıcı H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından polis nezaretinde adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan bakıcı kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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