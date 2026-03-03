Haberler

Çeşitli suçlardan aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Çeşitli suçlardan aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı
Güncelleme:
Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aranan şahıslar arasında silahlı terör örgütüne üye olma ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler yer alıyor.

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi, jandarma ekiplerince yapılan çalışmada yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ) suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. (54) ile yine aynı suçtan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. (56) yakalandı.

Söke ilçesinde ise 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan aranan ve hakkında toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. (60) isimli şahıs ile 'Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından aranan ve hakkında 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. (49) yakalandı.

Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
