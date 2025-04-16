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Aydın'da Apartman Mantolama İşi Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklama

Aydın'da Apartman Mantolama İşi Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklama
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Aydın'ın Efeler ilçesinde apartman mantolama işi yüzünden çıkan silahlı kavgada A.D. yaralanırken, H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, tartışma sonrası A.D.'nin bacağından vurulmasıyla gelişti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın mantolama işi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Mimar Sinan Mahallesi 2351 Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartmanın mantolama işini yapan A.D., iddiaya göre mantolama işini kendisinin almak istediğini söyleyen H.Ç. ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada A.D., H.Ç.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Bacağına isabet eden kurşunlarla A.D. yaralanarak yere yığılırken, H.Ç. ise otomobiliyle kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri A.D.'yi ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri H.Ç. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen G.Ç.'yi kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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