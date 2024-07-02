Aydın'da Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli Mahallesinde N.İ (80) isimli Alzheimer hastası yaşlı şahsın kayıp olduğu ihbar edildi. İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma ve arama sonucu kayıp şahıs Germencik Camii yanında bulunarak ailesine teslim edildi. Yaşlı adamın ailesi jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN