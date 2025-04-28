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Aydın'da Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Kavga: Bir Kişi Tüfekle Öldürüldü

Aydın'da Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Kavga: Bir Kişi Tüfekle Öldürüldü
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Aydın'ın Efeler ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Jandarma tarafından yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi tüfekle vurularak öldürülürken, jandarma tarafından yakalanan cinayet şüphelisi sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 27 Nisan Pazar günü Armutlu Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan F.Ü. (47) ile Timur İpçi (43) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü. tüfekle Timur İpçi'ye ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İpçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. F.Ü. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından F.Ü. Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Elleri kelepçeli bir şekilde adliyeye getirilen cinayet şüphelisi, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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