Aydın'da Alacak Meselesi Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Yaralandı

Aydın'da Alacak Meselesi Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi soda şişesiyle başından yaralandı. Olay, parkta meydana geldi ve sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi soda şişesiyle başından yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Turistlik Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K. ile Erhan K. alacak meselesini konuşmak üzere parkta buluştu. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, İsmail K., eline geçirdiği soda şişesiyle Erhan K.'nin kafasına vurdu. Başından yaralan Erhan K, kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Erhan K., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli İsmail K. olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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