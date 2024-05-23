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Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi personeli ağaca asılı halde ölü bulundu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi personeli olarak görev yapan bir kişi ağaca asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi personeli olarak görev yapan bir kişi ağaca asılı halde ölü bulundu.

Olay, Kemer Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin zeytin ağacına asılı halde olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde personel olarak görev yapan 28 yaşındaki Hamza Fırıncı olduğu tespit edildi. Fırıncı'nın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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