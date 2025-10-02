Aydın'da Adliye Önünde Şiddet Olayı: 3 Kişi Tutuklandı

Aydın'ın Efeler İlçesi'nde bir trafik kazası sonrası sürücüyü darp ettiği gerekçesiyle adliyeye çıkarılan zanlıların yakınları, adliye önünde tehdit ve hakaret etmedikleri kimse bırakmazken, mahkeme heyeti başta olmak üzere herkese tehdit ve küfürler yağdıran gruptan gözaltına alınan 3 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'da bir trafik kazası sonrası yaşanan darp olayının zanlıları, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bu sırada adliye önünde kalabalık bir şekilde toplanan zanlıların yakınları, önce adliye önünde görevini yapan basın mensuplarını tehdit edip olayla ilgili görüntü ve fotoğraf alınmasını istemediklerini belirtip aksine davrananları kendi yöntemleri ile cezalandıracaklarını söylediler. Daha sonra adliye önünde bağırıp çağırmaya başlayan grubun sakinleştirilip bölgeden uzaklaştırılması amacıyla bölgeye takviye ekip çağırıldı. Polislerin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan kalabalık, başta dava ile ilgili karar veren mahkeme heyeti Cumhuriyet Savcısı olmak üzere önüne gelen herkesi tehdit etti. Ağza alınmayacak ifadeler kullanan gruptaki bazı kişileri polis ekipleri sakinleştirmeye çalışsa da kalabalıktan bazıları mahkeme heyetine ithafen "Al bu kararı" sinkaflı ifadeler kullandı. Gruptakilerden birinin de "Akşam o adamı vuracağım, hadi beni o zaman tutuklayın" diye polislerin arasında bağırması meydanda bulunan herkesi şaşırttı. Tehdit, hakaret ve küfürlerin artması üzerine polisler, kalabalıktan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN