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Aydın'da 45 Aranan Şahıs Kıskıvrak Yakalandı

Aydın'da 45 Aranan Şahıs Kıskıvrak Yakalandı
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Aydın ilinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan 45 şahıs, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan bir kısmı uyuşturucu, hırsızlık ve diğer suçlardan aranıyordu.

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 45 şahıs, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik üç gün süren bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 10 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 24 şahıs olmak üzere toplam 45 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan 45 şahsın 2'sinin uyuşturucu suçundan, 5'inin hırsızlık suçundan, 4'ünün yaralama suçundan, 1'inin dolandırıcılık suçundan, 1'inin kasten yangın çıkarma suçundan ve 32'sinin ise diğer suçlardan arandığı tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alına şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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